Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 20:40
Kayseri açıkladı Pınarbaşına vermişler.

Yeni gelenleri ilçeye vermişler


ushersurnamee
Aday Memur
24 Haziran 2023 20:41
Kötü Bi ilçe mi devrem?

Kayserimi
24 Haziran 2023 20:42

Nufüs 20.000 merkeze 90 km


Özer5336
Memur
24 Haziran 2023 21:48
Allah yardım etsin

Mukreminyilmaz
Aday Memur
24 Haziran 2023 21:48
50 yaşındayım 2.şark dönüşü Sarız ilçesine vermişler merkezde evim var tapusunu göndermeme rağmen ne diyeyim Allah'a havale ediyorum

bugsev01
Memur
24 Haziran 2023 21:53

10 yıla yakın ilçede çalıştık 2 şarka gittim dönüşte nihayetinde merkez oldu


Garibanpol
Aday Memur
24 Haziran 2023 21:53
Bizi de bölgeye vermişler
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