Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 21:09
Nakdi tazminat
Btm rapordan dolayı yakın zamanda nakdi tazminat alan oldu mu net ücret ne kadar oldu bilgisi olan var mı

Toros101
Aday Memur
24 Haziran 2023 21:49

Btm ye de tazminat veriliyor mu?


asyali59
Aday Memur
24 Haziran 2023 21:50
Aynen

Skolyoz
Şef
24 Haziran 2023 21:52
Benimde sonuç yeni çıktı devrem evraklari bayramdan sonraya teslim edicez artk..Adlı tip bana 6. Dereceden vermis ne olur olmaz bende bilmiyorum bu konularda tecrübeliyw denk gelmek nadir olduğu anlaşıldı. o yuzden bekleyip gorucez.

asyali59
Aday Memur
24 Haziran 2023 21:53
6. Derece nedir açma durumun varmıdır
Skolyoz, 23 dk. önce
Benimde sonuç yeni çıktı devrem evraklari bayramdan sonraya teslim edicez artk..Adlı tip bana 6. Dereceden vermis ne olur olmaz bende bilmiyorum bu konularda tecrübeliyw denk gelmek nadir olduğu anlaşıldı. o yuzden bekleyip gorucez.

Skolyoz
Şef
24 Haziran 2023 21:56
Btm ile giderilmez benimkisi. Ayrica 1 den 6 ya kadar değerler var 1(hafif) 2-3(orta) 4-5-6-(agır) olarak siniflandirilma var. Bu siniflandirilmaya göre de tazminat oranı belirleniyormus
asyali59, 22 dk. önce
6. Derece nedir açma durumun varmıdır

asyali59
Aday Memur
24 Haziran 2023 21:56
Çok geçmiş olsun
Skolyoz, 19 dk. önce
Btm ile giderilmez benimkisi. Ayrica 1 den 6 ya kadar değerler var 1(hafif) 2-3(orta) 4-5-6-(agır) olarak siniflandirilma var. Bu siniflandirilmaya göre de tazminat oranı belirleniyormus

Skolyoz
Şef
24 Haziran 2023 21:57
Saolun sizede gecmis olsun.yeni bilgiler edinirsem buradan sizi de bilgilendiririm
asyali59, 19 dk. önce
Çok geçmiş olsun
Toplam 7 mesaj

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