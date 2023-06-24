Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Haziran 2023 21:21
Tayinim çıktı bilen cevaplarsa sevinirim

10 yıllık tayin taleplerim mazeret taleplerim vs derken sonunda tayinim çıktı darısı isteyen herkesin başına?

Şimdi ilk kez tayinim çıktığından ve bu konuda hiçbirşey bilmediğimden bir takım sorularım var bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim.

1-Ayrılış başlangıç için beni kaç günlük bir süreç bekliyor ?

2-Eşim kamu işçisi ve bir çocuğum var yol harcırahından eşim adınada yararlanabilecekmiyim ? Yararlanabileceksem ortalama alacağım harcırah ne kadar olur ? Mesafe 710 km

3-Harcırah ortalama kaç ay içerisinde yatıyor ?

4-Ayın kaçında ayrılıp yeni yerime kaçında başlarsam maaş konusunda sıkıntısız bir şekilde bu süreci atlatabilirim ?


horageçti
Şef
24 Haziran 2023 21:31
İlişiği kestikten sonra 16. Gün atandığın yere başlamak zorundasın eşin çalışmıyor ise onada otobüs parası ve hacıraha oda dahil olacak çocuğunuz varsa oda aynı şekilde otobüs biletine kadar parası verilecek

Passionbug
Aday Memur
24 Haziran 2023 22:07

Sorularımın cevabını buldum konu silinebilir tşk

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