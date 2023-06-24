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Editörler : ecoekonomist


24 Haziran 2023 22:02
konut kredisi

Yakın zamanda konut kredisi çeken oldu mu? Ne kadar kredi alabildiniz? Faiz oranı nedir?

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