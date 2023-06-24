Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


24 Haziran 2023 22:05
Anne Ve/Veya Babanın Çocuğuna Yapacağı En Büyük İyilik Nedir ?

Anne ve/veya babanın çocuğuna yapacağı en büyük iyilik, göz kamaştırıcı ve fedakar bir şekilde "gebe kalma sürecini ve doğumu" gerçekleştirmektir.

Bu süreci 10 numara, 5 yıldızlı bir deneyim haline getirmek, çocuğun geleceği için büyük bir adımdır.

Dolayısıyla, anne ve/veya baba nın çocuğuna yapacağı en büyük iyilik, gebe kalma sürecini ve doğumu muhteşem bir şekilde gerçekleştirmektir. Bu eşsiz deneyimle birlikte, çocuğun zeka, ahlak, zenginlik ve müreffeh bir toplum olma potansiyeli büyük ölçüde artar. Unutmayalım, bu yolda yaptığımız yatırımlar, geleceğin parlak ve gösterişli bir şekilde şekillenmesini sağlar.

Özetlemek gerekir ise:

Anne ve/veya Babanın Çocuğuna Yapacağı En Büyük İyilik;

10 numara 5 yıldız olacak şekilde "gebelik süreci ve doğumunu" yaptırmaktır.

Sadece ve sadece bunu sağladığınız an; Zeki olur,

Zeki olursa "ahlaklı" olur,

Zeki + ahlaklı olursa "zengin" olur,

Zeki + ahlaklı + zengin olursa "müreffeh toplum" oluruz.

Jinekolog Op.Dr. Mesut Bayraktar

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Ortaca/Muğla

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