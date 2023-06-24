Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 22:27
Lojman

Arkadaşlar lojman başvurusu yaptık ama şark sürem ocakta bitiyor lojman çıkarsa nasıl yol izleyeceğiz 14 gün içinde ilişik kesilmesi lazım deniyor

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