Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


24 Haziran 2023 22:33
takipsizlik kararı güvenlik soruşturması

Terör ve yüz kızartıcı suçlar dışındaki hakaret vb. gibi basit suçlardan takipsizliğin güvenlik soruşturmasını olumsuz etkilemesi mümkün müdür?

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Sözlük

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