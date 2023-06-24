Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


24 Haziran 2023 22:38
Memuru Resmi tatilde çalıştırabilirler mi??

Üniversite kampüsünde koruma ve güvenlik memuru olarak çalışmaktayım kurban bayramında memur arkadaşlarımızı günlere bölerek nöbet yazdılar kimisi bayramın 1. Kimisi 2. Gün çalışıyor aynı görevi yapan koruma ve güvenlik olarak işçi kadrosunda çalışan arkadaşlarımızda var bu arkadaşlardan isteyen çalışıyor isteyen çalışmıyor çalışan personele resmi tatilde çalıştığı için maaşına ek ödeme alacaklar biz memur kadrosunda çalışanlar hem çalıştırılıyoruz hem bize ek maaş yok içerden izin veririz denildi bu verilen izinde çalıştığın saat kadar izin veriliyor işçi sınıfı kadrosunda ki koruma ve güvenlik oysa ki maaşına ek olarak 1 e 2 veya 1e 3 günlük ödeme alacak bu hak mıdır doğrusu nedir bilen arkadaşlar var mı memuru bayramda çalıştırabilirler mi çalıştırırlarsa verecekleri hakler nelerdir teşekkür ederim

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