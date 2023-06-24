Merhaba arkadaşlar yaş sınırı olmayan kurumlar hangileri ben bir kyk yı biliyorum ama doğru mu biliyorum yanlış mı onu da tam bişmiyorum en son 2020 de 77 aldım sonra bu defteri kapadım kamu yönetimi mezunuyum ama bir hırsla yeniden son kez deneyeceğim 2024 için insanların lafları sözleri bitmedi belki de herkesin bu defteri kapadım sandıklarında atanırım :D

alt yapım az da olsa var ama tabii sıkı bir çalışma gerek bir yüksek alım olmadı bu iibflilere iki yıllıklar rahatça atanıyor nerden mezun olduyduk ya ...