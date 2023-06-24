Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Haziran 2023 23:06
Meslekten İstifa Edip Öğretmenliğe Geçiş

Son atamada Mebe atandım ancak henüz istifa etmedim. Komiser olarak görev yapıyorum. Çalışma koşulları ortada .Örneğin en son ne zaman anne babamla bayram yaptım hatırlamıyorum bile. Ancak aile eş dost çevresi ileride yükselecektin baskısı yapmakta. Ya da öğretmenler de yeni nesilden ve velilerden hayli şikayetçi. Var mıdır benzer yollardan geçen bir arkadaş ? Neler düşünüyorsunuz? Pişman olunur mu. Olan var mı ?


derdedert
Aday Memur
24 Haziran 2023 23:14
Özlük hakları ve sendikal haklarda meb bizden kat be kat daha iyi. Dinlenme koşulları, ek mesai ücretleri vs. de cabası. Emniyette yükselme durumu bir cezaya bakıyor. Her meslekte zorluklar var fakat artı-eksi tablosunda ağırlık bence öğretmenlikten yana.

srcnomr51
Aday Memur
24 Haziran 2023 23:42
MEB de de sınava girip okul müdür yardımcısı ve okul müdürü olabilirsin teşkilatta yükselme arkadaşın dediği gibi bir cezaya bakar yada çift yıldızdan sonrası zaten referans işi referansı olan devren yarın amirin olarak üstten konuşmaya başlayınca zoruna gidecek bende öğretmenliği kaçırma

yellowstone01
Aday Memur
24 Haziran 2023 23:47
Öğretmen olun bence şartları çok daha iyi

Beyaz-YaRaSa
Aday Memur
24 Haziran 2023 23:51
Ögretmen olun onceden polis maaşları ogretmenden yüksekti ayrıca can riskinde yok şimdi ek derslerle ogretmen polisi gecti en azından bayram seyranını tatilini bilirsin o kadar çalışmaya neden düşük maaş alacaksın ki?
Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan iller2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminEş SeçimiTemmuz Polis maaşı tahminim.En düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsunPolis AtasözüDeprem dolayı dilekçe ile tayin isteyenlerİlişik kesme genelgesi geldiTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİ

Sözlük

Siteye birkaç beden büyük gelmek 5 dik duruş 1 editör olsa sevilmemek 3 şu an çalan şarkı 7 allah için sus 1 tek taraflı çaba 1 hissedilen 1 Araba da son ses müzik açıp gezen tipler 1 şalvardan rahat insan 1 Kompliman sandviçi 1

Son Haberler

Fransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısıYKS sonuçları ne zaman açıklanacak?Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldıAB'den Rusya açıklamasıMoskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir