Meslekten İstifa Edip Öğretmenliğe Geçiş

Özlük hakları ve sendikal haklarda meb bizden kat be kat daha iyi. Dinlenme koşulları, ek mesai ücretleri vs. de cabası. Emniyette yükselme durumu bir cezaya bakıyor. Her meslekte zorluklar var fakat artı-eksi tablosunda ağırlık bence öğretmenlikten yana.

Özlük hakları ve sendikal haklarda meb bizden kat be kat daha iyi. Dinlenme koşulları, ek mesai ücretleri vs. de cabası. Emniyette yükselme durumu bir cezaya bakıyor. Her meslekte zorluklar var fakat artı-eksi tablosunda ağırlık bence öğretmenlikten yana.