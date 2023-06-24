Arkadaşlar biliyorsunuz cumhurbaşkanı kamuya alımlarda artık mülakat olmayacak demişti. Bu durum kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi işlemlerde nasıl işler. Bilgisi olan var mı?

Arkadaşlar biliyorsunuz cumhurbaşkanı kamuya alımlarda artık mülakat olmayacak demişti. Bu durum kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi işlemlerde nasıl işler. Bilgisi olan var mı?