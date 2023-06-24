Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Haziran 2023 23:14
Mülakat
Arkadaşlar biliyorsunuz cumhurbaşkanı kamuya alımlarda artık mülakat olmayacak demişti. Bu durum kurum içi görevde yükselme ve unvan değişikliği gibi işlemlerde nasıl işler. Bilgisi olan var mı?

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