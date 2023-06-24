Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


24 Haziran 2023 23:51
Dolar enflasyonu.....
Hiç kimsenin hesaba katmadığı enflasyon çeşididir. Son asgari ücret zammında da herkes asgari ücretin hiçbir zaman 450 -500 $ olmadığını söylüyor. Kismen haklilar ama dolar enflasyonu da hesaba katılınca işler değişiyor. Özellikle son 3-4 yıldır abd de ciddi bi enflasyon var. Son 20 yılda ise dolar enflasyonu %80 civarinda. Yani 2003 te ki 1.000 $ ın karşılığı 1.800 $ şu anda. Kısacası dolar enflasyonunu hesaba katınca asgari ücret 2008-2016 arasında hep 500$ ın üzerinde olmuş. Dolayısıyla şu anda ki asgari ücret 450$ aslında çok değil. Gelelim bize yani memurlara. Bizler için maalesef tren çoktan kaçtı gitti. Forumda da sıklikla belirtildigi gibi ben de bir zamanlar çoğu memur gibi 3 asgari ücret alıyordum. 2016 da asgari ücret 535 $ ken ( dolar enflasyonu dahil edilmiştir)demek ki ben 1.600 $ karşılığında maaş alıyormuşum. Şu anda dolar 25 lira. Yani 1600 $×25 lira=40.000 lira yapıyor. Bu ay 19.000 lira maaş aldım. Benim maaşım %110 zamlansa yine 40 bin lira alamıyorum. Ayrıca geçen zamanda derece kademe artışları da var. Maaşım muhtemelen 30 bin lira bile olmayacak. Sadece yukarıda verdiğiniz rakamlar ülkenin son 7-8 yıldır ekonomik olarak kötü yönetildigini anlamak için yeterli. Umarım mehmet şimşek ve ekibi işleri yoluna koyar.

kubii
Daire Başkanı
24 Haziran 2023 23:57
Yine 5 sene önce babam 92 model şahin almıştı. Benim 2 maaşım bile etmiyordu. Şu anda o arabalar 150 bin lira. Hadi maaşım da 30 bin olsa bi daha ki ay, olmaz da. Yine 5 maaş ediyor. Bu arada araba 5 yıl daha yaşlandı. Burada muhtemelen biraz da araç balonu var.
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