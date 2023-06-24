Hiç kimsenin hesaba katmadığı enflasyon çeşididir. Son asgari ücret zammında da herkes asgari ücretin hiçbir zaman 450 -500 $ olmadığını söylüyor. Kismen haklilar ama dolar enflasyonu da hesaba katılınca işler değişiyor. Özellikle son 3-4 yıldır abd de ciddi bi enflasyon var. Son 20 yılda ise dolar enflasyonu %80 civarinda. Yani 2003 te ki 1.000 $ ın karşılığı 1.800 $ şu anda. Kısacası dolar enflasyonunu hesaba katınca asgari ücret 2008-2016 arasında hep 500$ ın üzerinde olmuş. Dolayısıyla şu anda ki asgari ücret 450$ aslında çok değil. Gelelim bize yani memurlara. Bizler için maalesef tren çoktan kaçtı gitti. Forumda da sıklikla belirtildigi gibi ben de bir zamanlar çoğu memur gibi 3 asgari ücret alıyordum. 2016 da asgari ücret 535 $ ken ( dolar enflasyonu dahil edilmiştir)demek ki ben 1.600 $ karşılığında maaş alıyormuşum. Şu anda dolar 25 lira. Yani 1600 $×25 lira=40.000 lira yapıyor. Bu ay 19.000 lira maaş aldım. Benim maaşım %110 zamlansa yine 40 bin lira alamıyorum. Ayrıca geçen zamanda derece kademe artışları da var. Maaşım muhtemelen 30 bin lira bile olmayacak. Sadece yukarıda verdiğiniz rakamlar ülkenin son 7-8 yıldır ekonomik olarak kötü yönetildigini anlamak için yeterli. Umarım mehmet şimşek ve ekibi işleri yoluna koyar.

Hiç kimsenin hesaba katmadığı enflasyon çeşididir. Son asgari ücret zammında da herkes asgari ücretin hiçbir zaman 450 -500 $ olmadığını söylüyor. Kismen haklilar ama dolar enflasyonu da hesaba katılınca işler değişiyor. Özellikle son 3-4 yıldır abd de ciddi bi enflasyon var. Son 20 yılda ise dolar enflasyonu %80 civarinda. Yani 2003 te ki 1.000 $ ın karşılığı 1.800 $ şu anda. Kısacası dolar enflasyonunu hesaba katınca asgari ücret 2008-2016 arasında hep 500$ ın üzerinde olmuş. Dolayısıyla şu anda ki asgari ücret 450$ aslında çok değil. Gelelim bize yani memurlara. Bizler için maalesef tren çoktan kaçtı gitti. Forumda da sıklikla belirtildigi gibi ben de bir zamanlar çoğu memur gibi 3 asgari ücret alıyordum. 2016 da asgari ücret 535 $ ken ( dolar enflasyonu dahil edilmiştir)demek ki ben 1.600 $ karşılığında maaş alıyormuşum. Şu anda dolar 25 lira. Yani 1600 $×25 lira=40.000 lira yapıyor. Bu ay 19.000 lira maaş aldım. Benim maaşım %110 zamlansa yine 40 bin lira alamıyorum. Ayrıca geçen zamanda derece kademe artışları da var. Maaşım muhtemelen 30 bin lira bile olmayacak. Sadece yukarıda verdiğiniz rakamlar ülkenin son 7-8 yıldır ekonomik olarak kötü yönetildigini anlamak için yeterli. Umarım mehmet şimşek ve ekibi işleri yoluna koyar.