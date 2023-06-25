KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Haziran 2023 00:08
Lisans mezunu olmadan önce önlisans kpss ye girdim atanabilir miyim?

Ben 2022 önlisans kpss ye girdim, sınava girdiğim zaman hem lisans olarak mühendislik, hem de önlisans olarak aöf den emlak yönetimi okuyordum ama henüz ikisinden de mezun değildim. Önlisans kpss puanım açıklandı sonrasında 2023 şubat ayından hem lisanstan okuduğum bölümden hem de önlisans tan yani aöf den mezun oldum. Elimde hem lisans hemde önlisans diploması var. 2022 önlisans kpss puanımı, önlisans mezunu olduğum bölümden alım olursa kullanabilirmiyim ? Birde atamam yapılasaya kadar özel sektörde mühendis olarak çalışsam yani mühendislik diplomamı kullansam önslisans ataması için sıkıntı yaratır mı? Bu konuyu bilen cevaplayabilirse minnettar kalıcam

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