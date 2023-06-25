KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Haziran 2023 00:08
Lisans mezunu olmadan önce önlisans kpss ye girdim atanabilirmiyim

Ben 2022 önlisans kpss ye girdim, sınava girdiğim zaman hem lisans olarak mühendislik, hem de önlisans olarak aöf den emlak yönetimi okuyordum ama henüz ikisinden de mezun değildim. Önlisans kpss puanım açıklandı sonrasında 2023 şubat ayından hem lisanstan okuduğum bölümden hem de önlisans tan yani aöf den mezun oldum. Elimde hem lisans hemde önlisans diploması var. 2022 önlisans kpss puanımı, önlisans mezunu olduğum bölümden alım olursa kullanabilirmiyim ? Birde atamam yapılasaya kadar özel sektörde mühendis olarak çalışsam yani mühendislik diplomamı kullansam önslisans ataması için sıkıntı yaratır mı? Bu konuyu bilen cevaplayabilirse minnettar kalıcam

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Arkadaşlar siz olsanız ne yapardınız? Kpss 2024...Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Neden mimar alımı yok ? 40 000 tıbbi sekreter alıyorlar 1000 mimar alamıyorlar yazıklar olsunDSİ yedeklerHukuk mezunlarının işsizlik sorunu büyüyor.İnönü üniversitesi büroya başvuranlarMimarlar neden akademiye yöneldi ?Ataması iyi olan bi bölüm2. Merkezi de atanma şansım nedir?

Sözlük

kir,pas,leke 1 darbeli matkap 1 allah için sus 1 Güne arabesk bir şarkı bırak 4 Kompliman sandviçi 1 ölüm 5 en son ne zaman mutlu oldun 2 ghosting 1 Beyin sisi 1 tıksırmak 1

Son Haberler

703 sayılı KHK'dan önce atanan daire başkanlarının kariyer atanma hakkı vardırFransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısıYKS sonuçları ne zaman açıklanacak?Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldıAB'den Rusya açıklaması

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir