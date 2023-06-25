Adalet Bak. Unvan Değişikliği Hk.

Merhabalar,Adalet Bakanlığı için
Bilgisayar Teknisyenliği unvan değişikliği sınavına
girebilmek için lise bilgisayar programcılığı değil de üniversite de
mühendislik fakültesi mezunu olmak herhangi bir sorun çıkartır mı?
4 yıllık fakülte mühendislik fakültesi mezunu bilgisayar teknisyenliği için unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
Pgm tarafından yayınlanan duyuruda şu şekilde yazılmakta:
Teknisyen(Bilgisayar,Elektrik) kadrosu için:
29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise,Okul ve Fakülte Mezunlarına
Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim
şartını taşımak
3795 sayılı kanunda ise şu şekilde bir madde var
Madde 3.- Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi
mezunlarına, "teknisyen",
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen
okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik
eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek
öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden
mezun olanlara "teknik öğretmen",
https://www.memurlar.net/haber/1327/3795-sayili-bazi-lise-okul-ve-fakulte-mezunlarina-unvan-verilmesi-hakkinda-kanun.html
Merhabalar,Adalet Bakanlığı için
Bilgisayar Teknisyenliği unvan değişikliği sınavına
girebilmek için lise bilgisayar programcılığı değil de üniversite de
mühendislik fakültesi mezunu olmak herhangi bir sorun çıkartır mı?
4 yıllık fakülte mühendislik fakültesi mezunu bilgisayar teknisyenliği için unvan değişikliği sınavına girebilir mi?
Pgm tarafından yayınlanan duyuruda şu şekilde yazılmakta:
Teknisyen(Bilgisayar,Elektrik) kadrosu için:
29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise,Okul ve Fakülte Mezunlarına
Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim
şartını taşımak
3795 sayılı kanunda ise şu şekilde bir madde var
Madde 3.- Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;
a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi
mezunlarına, "teknisyen",
b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",
c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",
d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen
okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik
eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek
öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden
mezun olanlara "teknik öğretmen",
https://www.memurlar.net/haber/1327/3795-sayili-bazi-lise-okul-ve-fakulte-mezunlarina-unvan-verilmesi-hakkinda-kanun.html