Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Haziran 2023 01:17
Adalet Bak. Unvan Değişikliği Hk.

Merhabalar,Adalet Bakanlığı için

Bilgisayar Teknisyenliği unvan değişikliği sınavına

girebilmek için lise bilgisayar programcılığı değil de üniversite de

mühendislik fakültesi mezunu olmak herhangi bir sorun çıkartır mı?

4 yıllık fakülte mühendislik fakültesi mezunu bilgisayar teknisyenliği için unvan değişikliği sınavına girebilir mi?

Pgm tarafından yayınlanan duyuruda şu şekilde yazılmakta:

Teknisyen(Bilgisayar,Elektrik) kadrosu için:

29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise,Okul ve Fakülte Mezunlarına

Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim

şartını taşımak

3795 sayılı kanunda ise şu şekilde bir madde var

Madde 3.- Gördükleri mesleki teknik öğretim alanlarına göre;

a) Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi

mezunlarına, "teknisyen",

b) Lise üstü iki yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "tekniker",

c) Lise üstü üç yıl süreli yüksek teknik öğretim görenlere, "yüksek tekniker",

d) Lise üstü dört yıl süreli yüksek teknik öğretim gören erkek teknik öğretmen

okulu, erkek teknik yüksek öğretmen okulu, yüksek teknik öğretmen okulu ve teknik

eğitim fakültesi mezunları ile kız teknik öğretmen okulu, kız teknik yüksek

öğretmen okulunun ve mesleki eğitim fakültesinin teknik eğitim veren bölümlerinden

mezun olanlara "teknik öğretmen",

https://www.memurlar.net/haber/1327/3795-sayili-bazi-lise-okul-ve-fakulte-mezunlarina-unvan-verilmesi-hakkinda-kanun.html

Çok Yazılan Konular

Teknikerlik vs programcı Yüksek lisans okuyorumSoruma Cevap Bulamıyorum Yardımcı Olabilir misiniz ?Yhs kamu işçi olmasıtecrübeli bir kurumda teknisyen varsa bana yardım edebilir mi ?Yhs emeklilikGİH Maaşları ne kadar olacakKredi notum düşük hangi banka bana kredi verebilir??En düşük memur maaşı 25 bin 300 lira mı olacak?10 gün istirahat raporu aldım ancak maaşımdan kesinti olmadı

Sözlük

en son ne zaman mutlu oldun 2 kir,pas,leke 1 dirsek çürütmek 2 Shibari Sanatı 2 Siteye birkaç beden büyük gelmek 5 güne bir tespit bırak 5 titan 1 sevimli olmaya çalışmak 3 Yazın sıcağında grip/soğuk algınlığı olmak 1 kadınlar ne ister adlı soru 1

Son Haberler

703 sayılı KHK'dan önce atanan daire başkanlarının kariyer atanma hakkı vardırFransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısıYKS sonuçları ne zaman açıklanacak?Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldıAB'den Rusya açıklaması

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir