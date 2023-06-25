Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2023 01:37
4/B Şözleşmelilere Kadro-Güncel 25 Haziran 2023
Bildiğiniz gibi 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli olanlar kadroya geçdi acaba yerel şeçimler öncesi iktidardan yine böyle bi vaat verilip mevcutda sözleşmeli olanlar kadroya geçirilirmi düşünceniz nedir varmı böyle bi ihfimal.

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