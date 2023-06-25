Bizim bu hava kara ve deniz kuvvetlerinde çalışan personelin maaşları ne olacak böyle. Neden bu kadar eridi maaşlar ne zaman TSK'nın eski ayrıcalığı gelecek. İstifa eden edene. Bu düzen böyle devam ederse personel kalmayacak

Bizim bu hava kara ve deniz kuvvetlerinde çalışan personelin maaşları ne olacak böyle. Neden bu kadar eridi maaşlar ne zaman TSK'nın eski ayrıcalığı gelecek. İstifa eden edene. Bu düzen böyle devam ederse personel kalmayacak