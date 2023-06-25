Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Haziran 2023 01:55
Maaş
Bizim bu hava kara ve deniz kuvvetlerinde çalışan personelin maaşları ne olacak böyle. Neden bu kadar eridi maaşlar ne zaman TSK'nın eski ayrıcalığı gelecek. İstifa eden edene. Bu düzen böyle devam ederse personel kalmayacak

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