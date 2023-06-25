Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2023 04:03
Maaş zammı

Temmuzda gelecek olan zam ğ ayında direkt olarak yatar mı yoksa ağustos ta mı yatat

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