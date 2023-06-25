Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


25 Haziran 2023 09:18
Belge
Bazı alımlarda MEB onaylı diyor sertifika, ben İstanbul Esenyurt üniversitesinden aldım, yani YÖK tarafından onaylı, başvuru yaparken sıkıntı olur mu

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