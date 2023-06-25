Bazı alımlarda MEB onaylı diyor sertifika, ben İstanbul Esenyurt üniversitesinden aldım, yani YÖK tarafından onaylı, başvuru yaparken sıkıntı olur mu

Bazı alımlarda MEB onaylı diyor sertifika, ben İstanbul Esenyurt üniversitesinden aldım, yani YÖK tarafından onaylı, başvuru yaparken sıkıntı olur mu