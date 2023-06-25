Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Haziran 2023 10:17
Temmuzdaki artış %25+7250 olacak

Bundan 1 ay önce ankarada bakanlıktaki bir arkadaşım bu bilgiyi vermişti. Dün de kamusen böyle bir bilgi aldıklarını söyledi. Aşağı yukarı temmuz zammı netleşti. Herkese %25+7250 gelecek. Ayrıca asgari ücret vergi muafiyeti sebebiyle de maaşlar ekstra 400 lira artacak.


Asts-sungur
Şef
25 Haziran 2023 10:17

https://www.ogretmenx.com/memur-zam-hesaplamasinda-her-sey-sil-bastan-yeni-kulis-bilgisine-gore-meslek-meslek-temmuz-ma


Kumrukardelen
Memur
25 Haziran 2023 10:27

Bizim okuldaki Türk eğitim sen temsilcisi 2 hafta önce bunu diyordu. Herkese yüzde 25 artı 7250 verilecek diyordu.


Kagiş
Müsteşar Yardımcısı
25 Haziran 2023 10:45

Evdeki hesap çarşıya uymaz derler!! Zam şimdiden eridi bile!)))


bulaşşıkk
Aday Memur
25 Haziran 2023 10:49

Akçomarlar halaya başladı


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
25 Haziran 2023 10:50

Seyyanen verilecek tutar, ek dere ve uzmanlık tazminatına katkı sağlamayacak. Maalesef uzmanlık ve başöğretmenlik tazminatı enflasyon karşısında erimiş olacak.


Kumrukardelen
Memur
25 Haziran 2023 10:51

Kesinlikle haklısınız hocam. Ek dersler ve uzmanlık başöğretmenlik tazminatları sadece yüzde 25 artacak. Bunların maaş içindeki değerleri azalacak baya.

Evlenmek Gerek, 1 saat önce

Seyyanen verilecek tutar, ek dere ve uzmanlık tazminatına katkı sağlamayacak. Maalesef uzmanlık ve başöğretmenlik tazminatı enflasyon karşısında erimiş olacak.


Anuşirvann
Daire Başkanı
25 Haziran 2023 10:57

Son birkaç gündür %25+7250 sosyal medyada çok dile getirildi. Kamusen yetkilisi de açıkladı. Bunun böyle olacağı belliydi. Yzmsnlık5ve başöğretmenlik tazminatı, ek dersler, sağlıkçıların fazla mesai ücretleri sadece yüzde 25 artmış olacak. Özellikle uzman ve başöğretmenlik tazminatının toplam maaş içindeki değeri baya azalmış olacak. Umarım yüzdelik zammı biraz daha yüksek verirler.


popcorn007
Daire Başkanı
25 Haziran 2023 10:58

inandırıcı değil


Mazeret38
Şef
25 Haziran 2023 10:58
Emekliler artı ne olacak

Anuşirvann
Daire Başkanı
25 Haziran 2023 10:59

Biz kendimize bakalım hocam. Emekli maaşlarını emekliler düşünsün :))

Mazeret38, 52 dk. önce
Emekliler artı ne olacak

Mazeret38
Şef
25 Haziran 2023 11:00
Emeklı olmayı planlıyorum ondan sordum memur emeklısı içindi sorum
Anuşirvann, 51 dk. önce

Biz kendimize bakalım hocam. Emekli maaşlarını emekliler düşünsün :))


Qovboypolis01
Memur
25 Haziran 2023 11:02

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Son birkaç gündür %25+7250 ile ilgili çok söylenti kulis bilgisi çıktı. Umarım öyle yapmazlar. Yüzdelik kısım çok az. En adil olanı herkese 3500 +%45 zam verilmesi olur.

popcorn007, 52 dk. önce

inandırıcı değil


vkgz6
Şube Müdürü
25 Haziran 2023 11:04
emeklidede taban 10 olur heralde. ona gore oransal olarak farki korurlar bu aefer.

tegmen-kayzer
Memur
25 Haziran 2023 11:08

Umarım bu senaryo olmaz. Bu senaryoya göre maaşı 12 bin lira olan blr memurun maaşı toplamda yüzde 85 artıyor. Benim maaşım 30 bin ve toplam artış oranı yüzde 49 olacak. Bu adalet değil.


Argan35
Şube Müdürü
25 Haziran 2023 11:17

Ne zaman meclise gelecek bu yasa? Bayramdan sonra mı?


tegmen-kayzer
Memur
25 Haziran 2023 11:28

5 6 temmuz gibi meclise gelir ve birkaç gün içinde yasalaşır. 15 temmuza yetişmeyeceği için sadece yüzde 15 16 zam alacaz. Kalan zammı da 15 günlük maaş farkıyla temmuz sonunda yatırırlar.

Argan35, 33 dk. önce

Ne zaman meclise gelecek bu yasa? Bayramdan sonra mı?


Hukukcu-hoca
Daire Başkanı
25 Haziran 2023 11:33

Temmuz zammının %25+7250 olacağına dair kuvvetli emareler gözüküyor. Ama yukarıda bazı arkadaşların dediği gibi yüzdelik zam 25 olduğunda uzman ve başöğretmenlik tazminatları maalesef değer kaybedecek maaş karşısında. Ayrıca ek ders ücreti de sadece yüzde 25 artmış olacak. Bunlar biz öğretmenler için büyük dezavantaj olacak. İnşallah devletimiz hepimizi mutlu edecek bir zam verir.

Benim gönlümden geçen herkese 5000+%45 zam verilmesidir. Şayet böyle bir zam verilirse memurlar bu bayramı gerçek bir bayram havasında kutlayacaklar.


Argan35
Şube Müdürü
25 Haziran 2023 11:34

O da en az 28-29'u gibi yatırılır. Gerçekten paranın hiçbir değeri yok.

tegmen-kayzer, 22 dk. önce

5 6 temmuz gibi meclise gelir ve birkaç gün içinde yasalaşır. 15 temmuza yetişmeyeceği için sadece yüzde 15 16 zam alacaz. Kalan zammı da 15 günlük maaş farkıyla temmuz sonunda yatırırlar.


Feriduni
Şube Müdürü
25 Haziran 2023 11:46
Umarım zam falan vermezler. Ülkeye yük olmayalım. Bu kadar sıkıntı varken bizim zam talep etmemiz ne derece doğru. Elimizi taşın altına koymalıyız. Kudüs kırmızı çizgimiz. Her şey için çok teşekkür ederim.
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