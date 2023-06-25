Temmuzdaki artış %25+7250 olacak

Temmuz zammının %25+7250 olacağına dair kuvvetli emareler gözüküyor. Ama yukarıda bazı arkadaşların dediği gibi yüzdelik zam 25 olduğunda uzman ve başöğretmenlik tazminatları maalesef değer kaybedecek maaş karşısında. Ayrıca ek ders ücreti de sadece yüzde 25 artmış olacak. Bunlar biz öğretmenler için büyük dezavantaj olacak. İnşallah devletimiz hepimizi mutlu edecek bir zam verir.

Benim gönlümden geçen herkese 5000+%45 zam verilmesidir. Şayet böyle bir zam verilirse memurlar bu bayramı gerçek bir bayram havasında kutlayacaklar.