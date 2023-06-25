Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 10:21
Gümüşhane Kiralık Daire
Herkese selamlar.Gümüşhane merkezde kiralık daire arıyorum.Gümüşhaneden batıya tayini olan meslektaş varsa veya kiralık daire konusunda yardımcı olabilecek görüşebilir miyiz.

greenmile0303
Aday Memur
25 Haziran 2023 10:23
Ayrıca Gümüşhane merkezde bulunan lojmanlarla ilgili bilgi sahibi olan varsa yazabilir mi
Toplam 1 mesaj

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