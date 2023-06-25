KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Haziran 2023 10:25
Asem Hk.

Jandarma Astsubaylığı için sağlık kurulu işlemlerini tamamladım önümüzde nasıl bir süreç var bilgisi olan var mı acaba.

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