Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 10:54
ANKARA KİRALIK DAİRE

Ankara Sincan Gökçek Mah.Yeni yalılan Sincan Eğt.Araştırma Hastanesi ve GOP Metro istasyonu yanında kiralık 1+1 !Eşyalı ve 2+1 Boş daire.Her ikiside sıfır ve Amerikan mutfaklı.


Bybamsı
Aday Memur
25 Haziran 2023 11:08
Kira ne istiyorsunuz? Ankara'ya gelecek arkadaşlar var.
Toplam 1 mesaj

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