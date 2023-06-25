39. Madde sorunsalı ve kaybolan dilekçe

Herkese Mutlu Pazarlar,

Bildiğiniz Rektör ve Dekanların dilekçe retlerini unutun. Saçma bir süreçten bahsedecek ve bilgisi olanlardan yol göstermelerini rica edeceğim.

YLSY bursiyeri olarak eğitimimi tamamladıktan sonra yurda dönüp, üniversitemde göreve başladım. Kendi bölümüm kapandıktan sonra başka bölüm kurulacak diye farklı bir fakülteye kadrom aktarıldı. Öğretim Gör Dr. olarak görev yapıyorum. Fakültedeki hiçbir bölümün dersine girmiyorum, güz dönemleri başka bir fakülteden gelen derse giriyorum. Bahar donemi de ilk defa ortak seçmeli ders teklifinde bulundum. Aynı zaman da bir koordinatörlükte yardımcı olarak çalışıyorum ve koordinatörlüğümüz iyi işler de yapıyor.

2547 sayılı kanunun 39. maddesinden iki yıl çalışma karşılığında diğer üniversite burs bulduğum için bir yıl maaşsız, yolluksuz ve yevmiyesiz görevlendirme dilekçesi verdim. Bölümde öğrenci olmadığı için Bölüm Kurulu?ndan uygundur yazısı çıktı. Mayıs 17, 2023 tarihinde fakülte yönetim kurulundan uygundur yazısı çıktı. Rektörden gelen direktif doğrultusunda dekan üniversite yönetim kuruluna girmesi gereken yazıyı genel sekreterliğe yazıp geri çekmiştir . Fakat fakülte yönetim kurulunun haberi yoktur ve o karar bozulmamıştır. (Elimde fakülte yönetim kurulu kararı, yönetim kurulundan bir hoca göndermiştir, bende olup olmaması bir işe yarar mı bilmiyorum). Rektörle görüştüğümde geleli 2,5 yıl olduğunu Erasmus koordinatörlüğünün başına birinin lazım olduğunu beni oraya düşündüğünü ve 'hayatta izin vermeyeceğini' söyledi. Bunun içinde üniversite yönetim kuruluna gelmesini istemiyor. Bölümün altyapı eksiğini söyledim. Öğrencimizin olmaması, yayın yapmak istememi sallamadı bile. Dekanlığa yazılmış bilgisayar isteme dilekçem rektörlüğe gönderilmiş ve yazıya 7 aydır cevap verilmemiştir.

Arkadaşlarımdan biri beni bilgilendirdiği için dekanın bu hamlesini öğrendim ve bölüme yurtdışı görevlendirmemin son durumunu yazılı olarak sorduğumda dekan 31. Maddeden öğretim görevlisinin ders verme zorunluluğu ve fakülte görevlerinden dolayı reddedilmiştir yazmıştır. Fakat fakülte yönetim kurulu kararından bahsetmemiştir. (2.5 yıldır Mühendislik fakültesinde tek derse girmedim. Fakülte görevi olarak neyi kastettiğini bilmiyorum ama komisyon üyeliğini söylüyordur diye düşünüyorum).

1- Şimdi dekanın bu dilekçesine cevap vermeli miyim?

2- Dekanlıktan yazılan üniversite yönetim kuruluna girmesi gereken fakülte yönetim kurulu kararı ne olmuştur? Bu yazıyı üniversite yönetim kuruluna girmesi için nasıl bir hamle yapılmalıdır?

3- Genel sekreterlik dekanlıktan gelen fakülte yönetim kurulu kararını, dekanın "31. madde ve fakülte görevlerinden dolayı sehven yazılmıştır" diye geri alma hakki var mıdır?

4- Rektörlük bilgi edinmeye dekanın yazısına cevap versem ve aynı zaman da fakülte yönetim kararının numarasını verip ?üniversite yönetim kuruluna girmesi gereken bu yazının son durumu nedir?? diye sorsam silsileyi bozmuş olur muyum?