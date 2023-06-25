Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Haziran 2023 12:15
Ne Zaman?

Yahu arkadaşlar bu zam ne zaman netlesecek , kurban alacagim alamıyorum güvenip... Ne zaman net olacak alacagimiz istikak ... Ne zaman akillarina geleceğiz


reberemo
Şef
25 Haziran 2023 12:23

resmi açıklama 3 temmuz u geçer. eğer bütçe bu kadar uç ucaysa en kötüye göre davranmak en iyisidir.


fcu81
Memur
25 Haziran 2023 12:49

Temmuza yetiştirmezler boşuna beklemeyin

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