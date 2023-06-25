Harcırahların güncellemesi talebi.

Arkadaşlar malumunuz dolar artıyor ve asgari ücret arttı, nakliye firmalarıda bunu bahane ederek fiyatları acımasızca artış talep ediyorlar, geçen sene harcırah katsayıları güncellenerek harcırahlar artmıştı, temmuz ayında ilk haftasında mecliste emekli, memur maaş artışları ile ilgili torba düzenlemeler görüşülecek, ulaşabildiğimiz yerlere, milletvekilleri, Cimer, maliye vb. yerlere yazarak derdimizi anlatalım, harcırahların güncellemesini isteyelim,ben yazdım, ağlamayan bebeğe meme vermezler, bu konuda herkesin duyarlı olması gerekmekte, yoksa şuan verilen harcırah nakliyeyi karsılamyor, herkesin yeni görev yeri hayırlı olsun.

Arkadaşlar malumunuz dolar artıyor ve asgari ücret arttı, nakliye firmalarıda bunu bahane ederek fiyatları acımasızca artış talep ediyorlar, geçen sene harcırah katsayıları güncellenerek harcırahlar artmıştı, temmuz ayında ilk haftasında mecliste emekli, memur maaş artışları ile ilgili torba düzenlemeler görüşülecek, ulaşabildiğimiz yerlere, milletvekilleri, Cimer, maliye vb. yerlere yazarak derdimizi anlatalım, harcırahların güncellemesini isteyelim,ben yazdım, ağlamayan bebeğe meme vermezler, bu konuda herkesin duyarlı olması gerekmekte, yoksa şuan verilen harcırah nakliyeyi karsılamyor, herkesin yeni görev yeri hayırlı olsun.