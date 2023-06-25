Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 12:33
Harcırahların güncellemesi talebi.
Arkadaşlar malumunuz dolar artıyor ve asgari ücret arttı, nakliye firmalarıda bunu bahane ederek fiyatları acımasızca artış talep ediyorlar, geçen sene harcırah katsayıları güncellenerek harcırahlar artmıştı, temmuz ayında ilk haftasında mecliste emekli, memur maaş artışları ile ilgili torba düzenlemeler görüşülecek, ulaşabildiğimiz yerlere, milletvekilleri, Cimer, maliye vb. yerlere yazarak derdimizi anlatalım, harcırahların güncellemesini isteyelim,ben yazdım, ağlamayan bebeğe meme vermezler, bu konuda herkesin duyarlı olması gerekmekte, yoksa şuan verilen harcırah nakliyeyi karsılamyor, herkesin yeni görev yeri hayırlı olsun.

E.Kayı Han
Editor
25 Haziran 2023 14:19

Geçen sene temmuz ayındaki zam da güncelleme yapılmıştı. Bu sene de aynı şekilde güncelleme yapılır diye tahmin ediyorum.


ccat
Aday Memur
25 Haziran 2023 14:25

Yanlış bilmiyorsam yolluk harcırah memur zammıyla artmıyor yıllık bütçe ile güncelleniyor. Geçen yıl ek bütçe yapılmıştı.


Alpayderler
Aday Memur
25 Haziran 2023 14:26
Bu yıl yapılmaz geçen yıl bütçe tükendiği için ek bütçe çıkarıldığından harcırahlar zamlı ödendi
E.Kayı Han, 34 dk. önce

Geçen sene temmuz ayındaki zam da güncelleme yapılmıştı. Bu sene de aynı şekilde güncelleme yapılır diye tahmin ediyorum.

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