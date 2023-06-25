KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Haziran 2023 12:37
TSK subay astsubaylık
Jandarma Asem de intibak ya da eğitim sürecinde bırakırsam hava Kara Deniz astsubaylığına girebilir miyim bilgisi olan var mıdır acaba

ByAstsubay
Aday Memur
25 Haziran 2023 14:48
Evet
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