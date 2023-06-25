TSK subay astsubaylık

Jandarma Asem de intibak ya da eğitim sürecinde bırakırsam hava Kara Deniz astsubaylığına girebilir miyim bilgisi olan var mıdır acaba

Jandarma Asem de intibak ya da eğitim sürecinde bırakırsam hava Kara Deniz astsubaylığına girebilir miyim bilgisi olan var mıdır acaba