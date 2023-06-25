Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2023 13:10
Memurlar Net, lütfen haber yap
Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı'nın üzerinden 36 gün geçmesine rağmen açıklanmamıştır. Hadi bunu da geçtim. Ne zaman açıklanacağına dair bir haber bile yok. Lütfen bunu gündem yapın

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