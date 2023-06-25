Memurlar Net, lütfen haber yap

Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı'nın üzerinden 36 gün geçmesine rağmen açıklanmamıştır. Hadi bunu da geçtim. Ne zaman açıklanacağına dair bir haber bile yok. Lütfen bunu gündem yapın

Sağlık Bakanlığı Ünvan Değişikliği Sınavı'nın üzerinden 36 gün geçmesine rağmen açıklanmamıştır. Hadi bunu da geçtim. Ne zaman açıklanacağına dair bir haber bile yok. Lütfen bunu gündem yapın