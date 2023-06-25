Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


25 Haziran 2023 13:22
Yurt dışından bir kişiyle tanışmak istiyorum

Yurt dışında yaşayan engelli/engelsiz bir kadın ile tanışmak istiyorum. Yaşım 35. Kamuda çalışmaktayım.

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Sözlük

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