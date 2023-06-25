Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2023 14:11
Eş tayini sureci

Merhabalar ben üniversite hastanesinde cakılı kadroyum kadroya geçtim eşim de kültür bakanlığında 16 aydır çalışıyor o da kadroya geçti tayin dilekcemizi verdik ama etraftakilerin genel kanısı ilk dilekçede red geldiği yönünde olumsuz. eş tayini yapan arkadaşlar süreç nasıl ilerledi ne kadar zamanda sonuç aldınız bilgilendirirseniz memnun olurum

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