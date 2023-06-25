Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Haziran 2023 14:22
İl Dışı/Sağlık Özrü

Arkadaşlar kronik bir rahatsızlığım var.Mevcuttaki görev yerim bu duruma iyi gelmiyor.Yaşam kalitemi olumsuz etkiliyor.İl dışında istediğim yer gelmezse sağlık kurulu raporuyla durumumu belgelesem mazeret tayinlerine de başvurabilir miyim? Yönetmelikte sağlık,can güvenliği tayinleri her dönem olabilir yazıyor ama tereddütte kaldım il dışından sonra olur mu diye.Bilenler cevaplarsa sevinirim.Şimdiden teşekkürler


hugo.almeida
Müsteşar
25 Haziran 2023 14:37

Başvurabilirsiniz. Mazerete dayalı atamalarda sağlık özrü herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılır.


guneyyyy31
25 Haziran 2023 14:43
Ff
hugo.almeida, 16 dk. önce

Başvurabilirsiniz. Mazerete dayalı atamalarda sağlık özrü herhangi bir şarta bağlı olmaksızın yapılır.

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