Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2023 14:47
Memur anneye kısmı calisma

Merhaba arkadaşlar çocuğu okula başlayana kadar kısmı çalışma yarim gün, bu konu hakkında başvuru yapan var mı? yada bilgisi olan? ben talep yapicam

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