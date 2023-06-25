Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2023 15:11
Ses kaydı

Üstüste yapılan mobbingte ses kaydı alıp kanıt olarak sunmak mümkün müdür ?


ByAstsubay
Aday Memur
25 Haziran 2023 15:28

suç işlemiş olursun


gonul_kara
Memur
25 Haziran 2023 16:35
Başka hiçbir şekilde.delil toplamak mümkün değilse sayıyorlar
Toplam 2 mesaj

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