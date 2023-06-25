Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2023 15:15
İstifa Sonrası atama 2023 sağlık bakanlığı
Atanan arkadaşlar bilgi verebilir mi buradan.Ben hala beklemedeyim.

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