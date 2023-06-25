Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 16:04
Nakliyat
Şanlıurfadan istanbul tarafına ev tasıyacak varsa bu baslik altinda bulusalim

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararıİstihdam listesi açıklayan illerEş Seçimi2023 Genel atama sonucu-Duyum tahminPolis AtasözüTEMMUZ POLİS MAAŞI TAHMİN ANKETİEn düşük polis maaşı 33 bin hayırlı olsunPolisin Maaşı 33 bin olursa ne mi olacak?Bekçilik vs J.AsbMeslekten İstifa Edip Öğretmenliğe Geçiş

Sözlük

meşhur 1 Cumartesi gecesi 1 diş çürümesi 1 mündemiç 2 kafa açmak 1 şu an çalan şarkı 6 hopa engereği 1 kir,pas,leke 1 dirsek çürütmek 2 Suna Kan 1

Son Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretlerde bulunduBaşkan Özdemir: Geleceğimiz için gençlerimize ihtiyacımız varMotosiklet tutkusu sonu oldu! Eda'ya acı veda

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir