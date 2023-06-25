Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


25 Haziran 2023 16:11
2023 Yılı Yurt Dısı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınav Duyurusu

İlgilenen arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Sözlük

kir,pas,leke 1 Yaşadığı olumsuzluklardan gaza gelen insan 1 şu an çalan şarkı 6 meşhur 1 kafa açmak 1 Güne arabesk bir şarkı bırak 4 en son ne zaman mutlu oldun 2 Ruha iyi gelen müzikler 1 ölüm 5 darbeli matkap 1

Son Haberler

Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu sürüyorÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Adıyaman'da ziyaretlerde bulunduBaşkan Özdemir: Geleceğimiz için gençlerimize ihtiyacımız varMotosiklet tutkusu sonu oldu! Eda'ya acı veda

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir