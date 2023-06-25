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Editörler : oto-danisman-expert


25 Haziran 2023 16:17
Ankara Sincan Batı Adliyesine 5dk mesafede kiralik daire
2+1, 100m2 bağımsız mutfak, eşyasız sıfır daire. Marketler, avmler, hastane, otobüs tren durağı yanibasnda. İlgilenen arkadaşlara memurdan kiralik daire

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