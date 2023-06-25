Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Haziran 2023 16:18
Kadrolu memurluktan muvazzaf jandarma geçiş

Ticaret bakanlığında kadrolu memur olarak çalışmaktayım. Hukuk sınıfı jandarma suem yedekteyim. Gelecek bir sıralamadayım. Gelirse muvafakat mi gerekiyor yoksa istifa mı edeceğim.

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