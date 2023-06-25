Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 16:23
Hatay a gidenlere konteyner kampı

Hataya giden arkadaşlar böyle bir duyum var doğruluğu nedir acaba başvuran var mı yada konteyner çıkan


Sadeceinsan65
Şef
25 Haziran 2023 16:29
MEB yapacakmış acık acık bakanları da diyor gelen personelimizi magdur etmeyecegız diye ben bu sefer emniyetin magdur etmeyecegıne inanıyorum vanda hala konteyner lojmanlar duruyor yanı hıc bırsey yapmıyorsa alıp hepsını kaldırıp hataya goturebılır aslında en basitinden imkansız degıl ınsallah oraya gidenler magdur olmaz

Polis3123
Aday Memur
25 Haziran 2023 17:26

Şubelerin geneli kendi içinde planlama yapıyor hatay merkezde konteynır için.iskenderunda falan konteynır verilmiyo ev tutun diyolar evlerde minimum 10 bin bin

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