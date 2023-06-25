Hatay a gidenlere konteyner kampı

MEB yapacakmış acık acık bakanları da diyor gelen personelimizi magdur etmeyecegız diye ben bu sefer emniyetin magdur etmeyecegıne inanıyorum vanda hala konteyner lojmanlar duruyor yanı hıc bırsey yapmıyorsa alıp hepsını kaldırıp hataya goturebılır aslında en basitinden imkansız degıl ınsallah oraya gidenler magdur olmaz

MEB yapacakmış acık acık bakanları da diyor gelen personelimizi magdur etmeyecegız diye ben bu sefer emniyetin magdur etmeyecegıne inanıyorum vanda hala konteyner lojmanlar duruyor yanı hıc bırsey yapmıyorsa alıp hepsını kaldırıp hataya goturebılır aslında en basitinden imkansız degıl ınsallah oraya gidenler magdur olmaz