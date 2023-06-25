Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2023 16:41
Kayseri adliyesi hakkında bilgi verebilirmisiniz.

9 sene boyunca defalarca tayin ve mazeret talebime olumsuz yanıt veren bakanlığımız bu sene beni şaşırtarak olumlu yanıt vermiş olup, Kayseri adliyesine havuz tayinim kabul edildi. Lakin Kayseri Adliyesi konusundan hiç bir bilgim yok. Tercihlerim arasında 5. tercihimdi. Bu yüzden yine tayinim çıkmaz düşüncesiyle hiç araştırmadim. Kayseri adliyesinde çalışan arkadaşlarımız varsa bu konu hakkında azda olsa bilgi verebilirler mi ? Şimdiden çok teşekkür ederim.

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