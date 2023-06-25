KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Haziran 2023 17:47
Merkezi Atama

Merkezi atamada 81,42 puanla herhangi bir memurluk gelir mi gelmezse hizmetli olarak atanabilir miyim?

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