Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 17:58
Tayinci polisler grubu

Tayinci polisler facebook grubu.

Gerekli bilgileri doldurarak katılabilirsiniz polis olmayan alınmaz

https://facebook.com/groups/386889618755978/

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