Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2023 18:07
Üniversite hastanesi tayin

2020 yılı ağustos ayında kızım nkü hastanesinde yök ilanıyla göreve ebe olarak başladı. Başka hastaneye tayin isteyebilir mi? Eş durumu ve sağlık mazaretden falan


Üniversite hastanesi
Aday Memur
25 Haziran 2023 18:11
HAYIR ÇAKILI KADRO

Nagihan yılmaz
Şef
25 Haziran 2023 18:52
Çakılı kadro.Eğer ünide kadroya geçtiyse geçerli kpss puanı elinde varsa aynı unvanla sağlık bakanlığına atanıp bakanlığa cezasız geçebilir.Bunun dışında her türlü orada çakılıdır.
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