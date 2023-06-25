Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Haziran 2023 18:09
İl İçi ve İl Dışı
Takvim açıklandı peki klavuz ne zaman açıklanır?

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22000 maaş zammı 16500 e düştüTemmuzdaki artış %25+7250 olacakMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Öğretmenler en düşük memurla esitlenecek diye haberler varUzman öğretmenlik 5 yıla düşüyorduÖsym 2023 görevli ücretleriEk ders14 yillik ogretmen kac alacak temmuzda?Memurlar net her türlü zam haberini yapıyorsunda neden memur maaş zammı ve alım gücünü haber yapmıyoProje okulları atama kriteri!

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