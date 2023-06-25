Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2023 18:10
Tayin oldum ama itiraz hakkım varmı?

selamlar dostlar ben mazeret tayininde bulundum. Dilekçem 2.5 ayda sonuçlanınca asgari ücret ve zamlardan dolayı her şey çok pahalı oldu. Neyse Tayinim çıktı ama istediğim ama istediğim yere değil ben x şehrini istemiştim ama y şehrini vermişler. Mazeretimden dolayı çalıştığım adliyeden tebliği aldım ve ayrılışı yaptım . Ama gittiğim yerde kiralar çıplak ev malesef 11 12 bin tl den başlıyor. Çalıştığım adliyeden ayrılışımı yaptım ama itiraz hakkım varmı? tekrar değerlendirilmesini yada farklı şehir için talepte bulunabilirmiyim .


Kerem1990
Aday Memur
25 Haziran 2023 18:15

Bu arada atandığım adliyeye daha başlangıç yapmadım mehil iznindeyim. Ev bulamıyorum


Kerem1990
Aday Memur
25 Haziran 2023 19:43

kimse yokmu

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