Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Haziran 2023 19:36
şırnak merkez

evini boşaltacak olan var mı

Çok Yazılan Konular

Sağlık Bakanlığı İptal Edilen SorularMaaş zammıEşim 399a tabi sözleşmeli memur ben de 4bli sağlık personeliyim eş durumu tayini için yardımSağlık mazereti tayin komisyon toplanmasıEş durumu2023/5 Hala çkys düşmeyi bekleyen var mı ? Görevde yükselme ve unvan değişikliğiEş tayini çözüm seri gelin !Kızıltepe devlet hastanesi Derece kademe

Sözlük

güne bir tespit bırak 3 sevimli olmaya çalışmak 1 darbeli matkap 1 ıq'su 140 üstü olan yazarlar 1 kafa açmak 1 taşınmak 3 editör olsa sevilmemek 2 özgürlük heykeli 1 dirsek çürütmek 2 şu an çalan şarkı 6

Son Haberler

Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'deki kiraz festivalinde konuştuErbaş, kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarıyla görüştüÇelik'ten AKPM'ye rapor tepkisi: Utanç vericidirKKTC'deki ara seçimde oy verme işlemi sona erdi

Editörün Seçimi

Kim bu en düşük memur maaşı.22000 maaş zammı 16500 e düştüDolar neden yükseliyorMemursen iftihar tablosunu paylaşıyorum.Zorunlu hizmet affı geldiTemmuz zammı Tek başlık haricen açılan konular kapatılacaktır.2023 Haziran maaşlarımızı yazalımizin devirDeprem tazminatıMülakat kalkacaktı ama idareci atamalarında kalkmamış sebep nedir