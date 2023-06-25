Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Haziran 2023 20:00
Açıktan sözleşmeliye atandım sözleşme imzalamadan merkeziye atansam problem olur mu

Bir üniversiteye yedeklerden atandım 7 temmuzda evrak teslim etmem gerekiyor. 6 temmuzda da merkezi atamalar başlıyor evrak teslim ettikten yaklaşık 1 1.5 ay sonra sözleşme imzalatıyorlar sözleşme imzalamadan merkeziye atansam ve üniden gidip evrakları mı alsam bir problem olur mu yardımcı olursanız sevinirim

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