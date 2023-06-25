Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Haziran 2023 20:04
Askerlik suresinin Kamu hizmetinden sayilmasi
Bir sendikanin actigi davada mahkeme askerlik suresini kamu hizmeti olarak degerlendirmis. Kamuda memurken, askere gidenler icin emsal niteliginde kararlar olusturabilir seklimde yorumlar var. Acaba uzman ogretmenlige basvuru suresi icinde zorunlu askerlik hizmeti 10 yillik sureye dahil edilebilir mi?

Yamyamav
Memur
25 Haziran 2023 22:00

Bu sene geçti.belki seneye

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