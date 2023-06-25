Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Haziran 2023 20:09
Sivas esya devretme

Tayini Sivas iline çıkan arkadaşlara hayirli olsun . Bekar evi eşyalarımı devredeceğim . Eşyalarım temiz ve kullanışlıdır. Özelden irtibata geçebilirsiniz.

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