Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Haziran 2023 21:13
#Öğretmene34bintl
Şu an Türkiye gündeminde 1. sıradayız ve hiçbir Sendika destek vermiyor! Bugünlerde sizin yanınızda olmayan faydasız Sendikalardan istifa etmeniz lazım öğretmen arkadaşlarım. Sizin istifa etmenizin size zararı olmaz ama binlerce Öğretmen toplu halde istifa ederse bu sendikaların canı yanar! Destek veren Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birlikte çok daha güçlüyüz Kenetlene kenetlene hak ettiğimiz maaşı alacağız! #Öğretmene34bintl

araftaki vatandaş
Şef
25 Haziran 2023 21:13
Boş bırakmayalım arkadaşlar

tatlılimon2133
Aday Memur
25 Haziran 2023 21:14

Destek


ayısıgı33
Aday Memur
25 Haziran 2023 21:15

Dstk


Millennium
Şef
25 Haziran 2023 21:16

Hayal dünyasında yaşamaya devam...


araftaki vatandaş
Şef
25 Haziran 2023 21:16
Twitter'da öğretmenler sayfası başı çekiyor. Az çok demeyelim tek kelime de olsa hashtagi dolduralım. Teşekkürler
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