Şu an Türkiye gündeminde 1. sıradayız ve hiçbir Sendika destek vermiyor! Bugünlerde sizin yanınızda olmayan faydasız Sendikalardan istifa etmeniz lazım öğretmen arkadaşlarım. Sizin istifa etmenizin size zararı olmaz ama binlerce Öğretmen toplu halde istifa ederse bu sendikaların canı yanar! Destek veren Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birlikte çok daha güçlüyüz Kenetlene kenetlene hak ettiğimiz maaşı alacağız! #Öğretmene34bintl

Şu an Türkiye gündeminde 1. sıradayız ve hiçbir Sendika destek vermiyor! Bugünlerde sizin yanınızda olmayan faydasız Sendikalardan istifa etmeniz lazım öğretmen arkadaşlarım. Sizin istifa etmenizin size zararı olmaz ama binlerce Öğretmen toplu halde istifa ederse bu sendikaların canı yanar! Destek veren Öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Birlikte çok daha güçlüyüz Kenetlene kenetlene hak ettiğimiz maaşı alacağız! #Öğretmene34bintl